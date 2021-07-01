Науковці з Університетського коледжу Лондона назвали симптоми коронавірусу на ранній стадії зараження у різних вікових груп.

Результати дослідження вони опублікували у журналі British Medical Journal. Вчені проаналізували документи низки міжнародних організацій.

Згідно з даними, найчастіше головний біль під час коронавірусу зустрічався у дітей та молодих людей віком 5-17 років. А у людей 18 років спостерігалася втрата апетиту.

Що стосується людей від 18 до 54 років, то вони відчували біль у м’язах та слабість у тілі. Також майже всі люди, незалежно від віку, відчували втому, втрату смаку або ж запаху та озноб.

– Комбінацію симптомів можуть використовувати для оперативнішого та ранішого виявлення більшої кількості випадків захворювання без достатньої кількості нових засобів тестування, – зазначили спеціалісти.

Вони рекомендують проводити максимально комплексний підхід до виявлення коронавірусу, адже можливості ПЛР-тестувань обмежені. Науковці пропонують безперервно аналізувати симптоми, штами, моделі передачі, засвоєння вакцин в організмі людини та циркуляції інших респіраторних вірусів.

За їх словами, регулярно зібрані дані можна використовувати для системної та швидкої адаптації вимог до тестування, доступу та комунікації. Останнє особливо важливе, адже частина суспільства не може правильно ідентифікувати симптоми Covid-19.

Тому інтенсивна обробка даних та контроль над передачею інформації може посприяти ефективнішій боротьбі з пандемією коронавірусу.

Нещодавно стали відомі симптоми штаму коронавірусу Дельта, який зараз активно поширюється світом. У разі потрапляння в організм він викликає вже відомі симптоми – кашель, високу температуру, іноді втрата смаку та нюху, а також нові, схожі на легку застуду, отруєння або сінну лихоманку: головний біль, біль у горлі, сильний нежить, діарея, порушення слуху, розлади шлунка, тромби, що призводять до гангрени.

Джерело: The BMJ