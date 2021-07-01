Все частіше в Україні трапляються випадки, коли людина, яка працювала за кордоном, отримала там першу дозу препарату від коронавірусу. Але іноді так складалися обставини, що дехто змушений був повернутися в Україну, не встигнувши отримати повторне щеплення.

Так сталося з 48-річною українкою, яка кілька місяців працювала в Угорщині на підприємстві. Там їй запропонували вакцинуватися препаратом Sinopharm/Beijing.

Жінка щепилася першою дозою вакцини, проте на повторну вакцинацію чекати не могла, адже терміново мала вирушити до України.

– Назад в Угорщину я повернутися не змогла. А коли підходив час вакцинуватися повторно, я почала шукати альтернативу в Україні. Але, на жаль, не знайшла, – розповіла Тетяна Залевська.

Вона стверджує, що спочатку із запитанням, чи можна вакцинуватися іншим препаратом після першої дози Sinopharm, звернулася в контакт-центр МОЗ. Їй відповіли, що такої вакцини в Україні немає. У міністерстві зазначили, що поки невідомо, що робити у такій ситуації.

– Потім я пішла до сімейного лікаря, який також сказав, що не знає, як бути у такому випадку. У місцевому центрі вакцинації лікарі теж просто знизували плечима, – додала вона.

Водночас на запит Фактів ICTV у МОЗ відповіли, що зараз в Україні щеплення другою дозою вакцини проти Covid-19 здійснюється препаратом того ж типу, яким була введена перша доза. Тобто замінити препарат поки що неможливо.

Проте додали, що можна заново пройти повний цикл вакцинації від коронавірусу. Але має минути певний час після неповної вакцинації. У МОЗ порадили із цим запитанням звернутися до свого сімейного лікаря.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, дуже ймовірно, що в Україні дозволять комбінувати вакцини від коронавірусу різних виробників.

Національна технічна група експертів з питань імунізації вже оцінює результати наукових досліджень, пов’язаних зі змішуванням вакцин.