В часи пандемії Covid-19 подорожі світом ніхто не відміняв. Проте, з огляду на епідемічну ситуацію в тій чи іншій країні, варто заздалегідь знати правила, за якими держава пропускає через свій кордон туристів.

Щоб бути в курсі найсвіжіших новин щодо правил в’їзду, для українців, що планують подорож, створено актуальні інформаційні туристичні ресурси: на сайті МЗС і від Corona.Travel.Bot.

Правила користування цими ботами прості. Треба лише:

надіслати повідомлення або обрати зі списку назву країни, яка цікавить;

ознайомитися з актуальними правилами;

вибрати режим моніторингу;

підписатися та отримувати сповіщення про оновлення умов в’їзду.

У Corona.Travel.Bot два режими моніторингу:

слідкувати за зміною зони – якщо країна наразі закрита для українців, то бот надішле сповіщення про її відкриття (і навпаки);

слідкувати за змінами правил – бот надсилатиме звіт: які видалили, а які додали.

Додамо, що ресурс Corona.Travel.Bot бере дані із сайту Міністерства закордонних справ України, тому інформація в ньому цілком офіційна.

Джерело: Коронавірус_інфо