Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Covid-подорожі: для українців, що планують їхати за кордон, запущено інформаційний бот

подорож

В часи пандемії Covid-19 подорожі світом ніхто не відміняв. Проте, з огляду на епідемічну ситуацію в тій чи іншій країні, варто заздалегідь знати правила, за якими держава пропускає через свій кордон туристів.

Щоб бути в курсі найсвіжіших новин щодо правил в’їзду, для українців, що планують подорож, створено актуальні інформаційні туристичні ресурси: на сайті МЗС і від Corona.Travel.Bot.

Правила користування цими ботами прості. Треба лише:

  • надіслати повідомлення або обрати зі списку назву країни, яка цікавить;
  • ознайомитися з актуальними правилами;
  • вибрати режим моніторингу;
  • підписатися та отримувати сповіщення про оновлення умов в’їзду.
Читайте
Грибкові інфекції все частіше вражають тяжкохворих з Covid-19 - вчені

У Corona.Travel.Bot два режими моніторингу:

  • слідкувати за зміною зони – якщо країна наразі закрита для українців, то бот надішле сповіщення про її відкриття (і навпаки);
  • слідкувати за змінами правил – бот надсилатиме звіт: які видалили, а які додали.

Додамо, що ресурс Corona.Travel.Bot бере дані із сайту Міністерства закордонних справ України, тому інформація в ньому цілком офіційна.

Джерело: Коронавірус_інфо

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка