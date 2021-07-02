Штам коронавірусу Дельта став панівним у декількох країнах Європи. Як уже відомо, Дельта переважно поширювався у школах та інших навчальних закладах і вражав підлітків.

Деякі країни оперативно відреагували на цей факт і запровадили вакцинацію дитячого населення віком від 12 років. Це США, Канада та Ізраїль.

В Україні вже за два місяці розпочнеться новий навчальний рік. Чи будуть убезпечені українські діти від штаму Дельта? На це запитання відповів заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі однієї з програм.

– МОЗ пропонуватиме влітку вакцинувати препаратом Pfizer від коронавірусної хвороби дітей, які мають високі ризики ускладнень у разі інфікування коронавірусом або супутні захворювання, – сказав Ігор Кузін. – Pfizer уже вніс відповідні зміни до інструкції. Такі зміни внесені й в Україні.

На цьому тижні національна технічна група експертів вирішила пропонувати вакцинувати дітей, але не всіх. Щепити пропонують лише тих, які мають супутні захворювання або високі ризики, пов’язані з Covid-19.

На запитання про терміни вакцинації підлітків в Україні Кузін відповів, що скоріше за все, вона розпочнеться уже влітку.

Головний санітарний лікар також підтвердив, що поділяє думку про недопущення у школи і навчальні заклади дітей, які не мають обов’язкових щеплень від інфекційних хвороб, внесених до Національного календаря щеплень. Це не стосується щеплень від Covid-19, підкреслив він.

Епідеміологи вважають, що штам Дельта більше вражає дітей, аніж вихідний варіант вірусу. Чим небезпечна Дельта, читайте тут.

Джерело: Сніданок з 1+1