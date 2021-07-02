Щоб максимально запобігти поширенню на території України смертельно небезпечного Covid-штаму Дельта, уряд вирішив посилити правила перетину державного кордону іноземцями, які прибули з країн, найбільш зазнали зараженню Covid-інфекцією Дельта.

Відповідне рішення Кабінету Міністрів України набирає законної сили сьогодні, 2 липня 2021 року.

Отже, з сьогоднішнього дня для перетину державного кордону іноземцям, крім тих, хто має дозвіл на проживання в Україні, а також особам без громадянства старше 12 років, які прибули з Індії, Великої Британії і Північної Ірландії, Росії та Португалії, якщо вони перебували на території цих країн не менш семи днів протягом останніх двох тижнів, потрібно пройти безпосередньо в пунктах пропуску експрес-тестування на визначення антигену коронавируса SARS-CoV-2.

Негативний результат стане пропуском на територію нашої країни. Відсутність такого результату або відмова від тестування стануть законною причиною для відмови у перетинанні державного кордону.

У разі позитивного результату ПЛР-тесту іноземних громадян очікує обов’язкова самоізоляція або обсервація. До місця самоізоляції і обсервації людей супроводжуватимуть співробітники Нацполіціі.

Згідно з рішенням Кабміну, список країн, небезпечних з епідеміологічної точки зору, буде періодично переглядатися залежно від епідемічної ситуації.

Нагадаємо, що Covid-штам Дельта є причиною більше половини всіх нових випадків інфікування в Німеччині. Це багато в чому обумовлено тим, що німці часто відмовляються від щеплення другою дозою вакцини проти Covid-19.