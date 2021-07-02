Нині основні вакцини, такі як AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna та Johnson & Johnson, здатні захищати людей від важкого перебігу коронавірусу, який викликає штам Дельта.

Про це повідомив лікар Євген Комаровський на своєму ютуб-каналі. За його словами, Дельта – це штам, який мутував із звичайного Covid-19. Одна з головних його відмінностей від початкового вірусу – дуже висока заразність.

– Тобто це свідчить про те, що для виникнення хвороби потрібна менша доза для інфікування, – каже лікар.

Він зазначив, що у хворих на штам Дельта частіше виникає головний біль, виражений біль у горлі та нежить, виникають проблеми з кишківником та є діарея. Є інформація про те, що вірогідність госпіталізації та реанімації у разі зараження цим варіантом – приблизно у двічі вища, ніж від звичайного коронавірусу.

Комаровський наголосив, що захиститися від цього штаму можна двома способами. Перший – носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, особливо у закритих приміщеннях. Другий – провітрювати приміщення та спілкуватися з іншими людьми на свіжому повітрі.

– Якщо ви хочете зберегти своє здоров’я, не слід їхати туди, де є багато випадків штаму Дельта. Обов’язково потрібно вакцинуватися та обмежити спілкування з людьми у закритих приміщеннях, де немає вентиляційної системи, – підсумував він.

Спеціаліст попередив, що у будь-який момент стабільна ситуація з коронавірусом у країні може змінитися, адже це тимчасове явище. Тому не слід думати, що пандемія закінчилася.

ВООЗ вже визнала штам Дельта вдвічі заразнішим за уханський варіант Covid-19. Його зафіксували вже у більш ніж 92 країнах світу.

23 червня в Україні виявили два випадки зараження штамом коронавірусу Дельта. Його зафіксували у жінки 66 років та її 16-річної дитини. Вони повернулися з Російської Федерації.

Джерело: Євген Комаровський