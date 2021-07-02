Моршин Львівської області отримав неймовірний результат вакцинації: після масового щеплення дорослих мешканців проти коронавірусу під час експерименту МОЗ за два місяці не виявлено жодного хворого на Covid-19.

– У нас у Моршині зовсім немає хворих на коронавірус, – повідомив міський голова Руслан Ільницький. – 20 червня був зафіксований лише один випадок. Людина шість днів пробула в лікарні, і її виписали. У травні в нас теж був один випадок, а станом на сьогодні – нуль. Я вважаю, що наш експеримент з масового вакцинування вдався.

Наразі у місті вацкиновано 65% дорослого населення. За словами міського голови, тут чекають на вакцину Pfizer, і після вакцинації нею у Моршині буде 70% щеплених.

Після масової вакцинації Моршин повернувся до звичайного життя: тут відсвяткували День міста, проходять концерти, організовано фан-зони для футбольних вболівальників. Потроху повертаються на курорт відвідувачі санаторіїв.

У місті-курорті Моршин реалізацію пілотного проекту МОЗ із масового вакцинування мешканців проти коронавірусу почали 16 квітня. Передбачається, що буде щеплено 70% дорослого населення.

Таку ж мету поставила перед собою й область: до кінця року на Львівщині мають отримати колективний імунітет.

За розрахунками МОЗ, в області мають вакцинуватися до 7 тис. осіб на добу, наразі їх 5 тис.

На Львівщині діє 41 мобільна бригада та 171 пункт щеплення. В області вакциновано 173 609 осіб (однією дозою – 134 426, двома дозами – 39 183). Щеплення вакциною Covieshield отримали 38 403 особи, AstraZeneca – 43 452, Coronavac – 56 116, Pfizer – 35 638 осіб.

Індія не визнає вакцини ЄС і не пускатиме в країну туристів, щеплених європейськими препаратами, якщо союз не визнає індійські вакцини.