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Вікторія Яснопольська |

Грибкові інфекції все частіше вражають тяжкохворих з Covid-19 – вчені

реанимация

Якщо в минулому місяці серйозну тривогу викликала хвиля випадків мукормікозу або чорного грибка, який був діагностований у тисяч тяжкохворих пацієнтів з Covid-19 в Індії, то сьогодні вчені б’ють на сполох з приводу інших, не менш небезпечних грибкових інфекцій на тлі Covid-19 в усьому світі.

Коли з’явився Covid-19, лікарі виявили, що кращими засобами в їх арсеналі для боротьби з вірусом були стероїди, які виявилися імуннодепресантами. Побоюючись вторинних бактеріальних інфекцій у відділеннях інтенсивної терапії, лікарі часто призначали пацієнтам з Covid-19 антибіотики широкого спектру дії в якості запобіжного заходу.

Але поєднання легких, уражених Covid-19, ослабленої імунної системи, а також добрих і шкідливих бактерій, знищених антибіотиками, призвело до того, що важкохворі пацієнти піддаються впливу цвілі і спор.

– Це, на жаль, ідеальний шторм для ослаблених хворобою організмів, і ми його бачимо, – зазначив сказав керівник відділення мікотичних захворювань CDC Том Чилер.

Вчені тепер повідомляють про інші грибкові інфекції, викликані патогенами, включаючи Aspergillus і Candida auris, у госпіталізованих пацієнтів з Covid-19.

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Зокрема, поширена грибкова інфекція аспергільоз, яка раніше часто зустрічалася в поєднанні з грипом, спостерігалася у тяжкохворих пацієнтів з Covid-19 в усьому світі, від США до Великобританії, Франції, Пакистану та Індії. Незважаючи на широке використання протигрибкових засобів, майже половина інфікованих аспергільозом померли.

– Проблема з грибковими інфекціями в тому, що їх важко лікувати і діагностувати і вони викликають набагато більшу смертність, – говорить старший викладач респіраторних грибкових захворювань в Імперському коледжі Лондона доктор Даріус Армстронг-Джеймс.

На думку вчених, приблизно половина інфікованих мукормікозом вмирають. І аспергільоз може бути настільки ж смертельним, особливо для пацієнтів інтенсивної терапії з Covid-19. Дуже важливо думати про грибок, кажуть вони. По суті, це означає порятунок життя, а не просто лікування інфекції.

Читайте також, як в Індії у людини, яка одужала від коронавірусу, зафіксували інфікування аспергільозом (зеленим грибком, зеленою цвіллю).

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

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