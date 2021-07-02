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Лариса Божко |

Кабмін затвердив використання Covid-сертифікатів – як їх будуть видавати

Кабмін затвердив використання Covid-сертифікатів – як їх будуть видавати

Уряд України ухвалив постанову щодо впровадження Covid-сертифікатів. Цим цифровим документом можна підтвердити вакцинацію від Covid-19, негативний результат ПЛР-тестів і те, що людина одужала від Covid-19. Документ буде відповідати міжнародним вимогам EU Digital Covid Certificate Єврокомісії.

– Україні вдалося побудувати ефективні процеси для швидкого розроблення та впровадження сертифікатів, – заявив віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. – Ми постійно слідкуємо за інформацією впровадження Covid-сертифікатів у ЄС та світі.

Україна однією з перших почала співпрацю з ЄС щодо впровадження Covid-сертифікатів. МЗС України проводить перемовини з іншими країнами світу щодо взаємного визнання Covid-сертифікатів.

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Документ можна буде згенерувати в додатку Дія, а пізніше отримати паперовий варіант у лікаря. Перевірити, чи дійсний сертифікат, можна за QR-кодом.

 – Вакцинація – це квиток до повернення у звичний ритм життя, без карантинних обмежень та тяжкого перебігу хвороби, – додав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. – Наразі всі охочі можуть щепитись у центрах масової вакцинації. Всі дані про щеплення вносяться до електронної системи охорони здоров’я.

З 1 липня уже запущено бета-тестування Covid-сертифікатів. Наразі майже 10 тис. людей зареєструвалися на тестування за посиланням.

Уся актуальна інформація про подорожі за кордон — умови в‘їзду та транзиту, контакти посольств і консульств України за кордоном — доступна на онлайн-карті МЗС України tripadvisor.mfa.gov.ua.

В Європейському Союзі вже сім країн дозволили в’їзд на свою територію туристам, які вакцинувалися індійським препаратом Covishield виробництва AstraZeneca. Детальніше читайте тут.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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