У центрах масової вакцинації населення в Україні з’явиться новий препарат – Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі однієї з українських програм.

– Очікуємо в кінці липня. Зараз у нас йде четвертий етап, тобто коли ми вакцинуємо людей з хронічними неінфекційними захворюваннями, – зазначив він.

За словами Кузіна, наприкінці липня Україна перейде на п’ятий етап вакцинації, коли щепитися зможе кожен охочий. Препарат Pfizer перерозподілять на пункти щеплення.

Він додав, що в Україні можуть почати щеплювати від коронавірусу дітей. Проте не всіх, а тільки тих, які мають високі ризики ускладнень від Covid-19.

– Швидше за все, що влітку. І це буде стосуватися не 100% дітей, а тільки тих, хто має важкі супутні захворювання або високі ризики ускладнень, – підсумував він.

Нещодавно міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що до кінця літа Україна отримає як мінімум 9 млн доз вакцин від коронавірусу. Уже в липні країна повинна отримати 8 млн доз із цієї кількості.

Зокрема у МОЗ очікують 2 млн доз вакцин Moderna, які ще не використовувалися в країні. Також у міністерстві сподіваються на відновлення поставок 1,5 млн доз вакцини CoviShield з Індії.

Джерело: Сніданок з 1+1