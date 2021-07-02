У Києві зменшилась кількість виявлених хворих на Covid-19. Станом на 2 липня у столиці підтвердили 194 нових випадки коронавірусу.

За останні 24 години у місті від ускладнень, які викликав вірус, помер один пацієнт. Водночас за весь час пандемії у Києві померло 5 195 людей.

Одужали за день 179 людей, а за весь час – 205 036.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: