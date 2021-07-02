Саме надмірна реакція імунної системи на вторгнення Covid-19, а не власне коронавірус, призводить до масивного запалення, пошкодження тканин і летального результату. Такого висновку дійшла команда вчених із університетів Сан-Франциско й Еморі у США після проведення нового дослідження.

Вивчення типів імунних клітин, які називаються Т-лімфоцитами, виявило фундаментальні відмінності між пацієнтами, які подолали важку форму Covid-19, і тими, кому це, на жаль, не вдалося.

У пацієнтів, що помирали, було зафіксовано відносно велику кількість Т-клітин, здатних проникати в легені, що призводило до значного погіршення їхнього стану і що, власне, і є ознакою смертельного Covid-19.

– Нині пацієнти, госпіталізовані з важкою формою Covid-19, переважно отримують дексаметазон – препарат, який використовується для зменшення запалення. Але цього не завжди достатньо, – зазначає автор-кореспондент дослідження Надя Роан.

За її словами, проведене дослідження засвідчує, що також може бути корисним пряме запобігання потраплянню надлишкових імунних клітин, зокрема запалених Т-клітини, в легені. Цей підхід може стати хорошим доповненням до протизапальних методів лікування пацієнтів з Covid-19 у відділеннях інтенсивної терапії.

Робота може допомогти з прогнозом хвороби, а також стати корисною для зменшення пошкодження легенів у людей з важкою формою Covid-19.

Йдеться про відновлення балансу Т-клітин, які є важливим компонентом успішної імунної відповіді на велику кількість вірусів, зокрема SARS-CoV-2. Якщо форма захворювання важка, кількість цих клітин у крові стає помітно меншою.

Ще одна потенційна причина летального результату, яку виявила команда, це сплеск Т-лімфоцитів, здатних проникати в легені. А от у пацієнтів, які одужували, кількість цих клітин із часом зменшувалася.

Що викликає сплеск потрапляння Т-клітин у легені у важких випадках Covid-19, поки що не зрозуміло. Проте припинення їх надходження може допомогти зменшити пошкодження тканин і прискорити одужання.