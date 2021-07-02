Вакцинація в Україні прискорюється, адже багато людей хочуть отримати дві дози вакцини не тільки, аби не захворіти, але й для того, щоб встигнути відпочити десь на теплому морі.

Про те, як просувається робота із впровадження Covid-сертифіката, розповів ведучій Оксані Соколовій для програми Факти тижня на ICTV керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік. Він керує проектом Дія, де вже є цифрові паспорти, водійські права. І от тепер з’являються Covid-сертифікати.

– Про що буде свідчити сертифікат? Всередині цього документа багато цікавого, – інтригує Банік. – По-перше, є внутрішній і міжнародний сертифікати. Це різні документи.

В українському не потрібно вказувати номер дози. Але водночас, наприклад, треба показати фотографію, прізвище, ім’я, по-батькові людини, щоб її можна було ідентифікувати. Його можна використовувати за умов карантинних обмежень.

Для європейців фото, прізвище, ім’я, по-батькові не мають такого великого значення, там важливіша вакцина, термін дії тощо. Тобто, це два документи, два Covid-сертифікати.

Один для внутрішнього ужитку, інший – для виїзду за кордон.

Отже, почнемо з міжнародного сертифікату. Він поділяється на три типи:

Перший, який свідчить про отримання двох доз вакцини. Це головне – доз має бути дві!

Міжнародний сертифікат формується незалежно від того, якою вакциною ти отримав щеплення. Вноситься будь-яка вакцина.

Другий сертифікат, який запуститься ближче до осені – це тест. Іншими словами, людина здала тест, значить, 72 години у неї діятиме сертифікат про тест в телефоні, з QR-кодом.

Тобто, в усіх документах буде QR-код.

Третій сертифікат видається за результатами медичного висновку: людина перехворіла, був поставлений діагноз коронавірусна хвороба. Значить, вона за результатами тесту має антитіла.

– Зараз ми технічно готові до запуску першого, – сказав Мстислав Банік. – Ідуть останні узгодження, підписання відповідної постанови тощо. Ми готові в будь-який момент сьогодні вже одразу вийти з цими сертифікатами. Буде відповідно міжнародний і український, але тільки про дві дози щеплення.

Цікавинка. Якщо людина вакцинувалася за кордоном, дані про неї не підтягуються. Наш Covid-сертифікат формується на основі тих даних, які є в українській системі, українською мовою. У нас немає інформаційного обміну, і за такі документи відповідає саме та країна, яка робила щеплення.

– Чи зміниться щось у майбутньому, сказати важко, оскільки це все-таки в межах Міністерства охорони здоров’я та Міністерства іноземних справ перебуває, – наголосив Банік. – Такої розробки зараз немає.

Щодо вакцин, які вказуються у сертифікаті. Є уже 7-8 вакцин, що визнані ВООЗ, є вакцини, які визнає Європейський Союз. Єдиного зараз бачення там немає, наскільки нам відомо. Чекаємо міжнародних угод.

Мстислав Банік висловив особисту думку, що згодом все ж таки всі вакцини будуть визнані ВООЗ.

Він порадив людям моніторити ситуацію з вакцинами в тих місцях, куди вони збираються їхати.

Тепер про внутрішній сертифікат.

– Це, як на мене, такий проект на випередження, – сказав Банік. – він є в різних країнах Європи, і не тільки Європи. Він передбачений для того, щоб бути готовими до будь-яких змін епідситуації. Людина щеплена, і документ про це є.

Що стосується заробітчан, то це питання до МЗС. Отримуючи за кордоном другу дозу щеплення, вони все одно мають отримати відповідний документ, який це підтверджує. Вони будуть паперовими якийсь час.

На запитання, коли запрацюють сертифікати, Мстислав Банік відповів, що найближчими місяцями.