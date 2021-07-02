Коронавірус у світі: статистика захворюваності та смертності за 1 липня 2021 року

Станом на 1 липня Україна опинилася на третьому місці за кількістю смертей від коронавірусу у Європі. Лідерами стали – Російська Федерація (672 смерті) та Німеччина (71 смерть).

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. За добу у світі підтвердили понад 432 тис. випадків Covid-19. Найбільше нових випадків у Бразилії (63 тис.), Індії (43 тис.) та Колумбії (28 тис.).

Україна перебуває на 63 місці у світі між В’єтнамом і Гондурасом. А у Європі – на 11 місці.

Смертність від Covid-19: Україна в лідерах серед країн Європи / 2 фотографии

За добу у світі померло 8 314 людей, а за весь час – понад 3,9 млн. За цим показником Україна займає 23 місце у світі та третє в Європі.

Нині у світі 11 млн активних випадків Covid-19, з них 78 тис. людей у критичному стані.

Водночас в Україні за добу, 1 липня, зафіксували 696 нових випадків коронавірусу. Одужали 1 197 людей, а померли від ускладнень, які викликав Covid-19, 33 пацієнти.

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