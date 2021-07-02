Вакцина від коронавірусу виробництва Johnson & Johnson ефективна проти штаму Дельта та інших варіантів Covid-19. Про це повідомили у компанії.

Науковці аналізували стан восьми вакцинованих добровольців протягом певного періоду та з’ясували, що клітини імунної системи та антитіла можуть знищувати вірус. За їхніми даними, однодозовий препарат гарантує захист від вірусу на не менш як вісім місяців.

– Нещодавно оголошені результати досліджень підтверджують здатність вакцини Johnson & Johnson від Covid-19 захищати здоров’я людей у всьому світі, – зазначив заступник голови виконавчого комітету та головний науковий співробітник Johnson & Johnson лікар Пол Стоффельс.

Друге дослідження, у якому взяли участь 20 пацієнтів Медичного центру в Бостоні, свідчить про те, що ефективність вакцини від різних штамів коронавірусу становить 85%. Також препарат захищає від важкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті.

У компанії стверджують, що препарат був стабільно ефективним у всіх вивчених регіонах, наприклад у Південній Африці та Бразилії, де у період дослідження був високий рівень поширення Бета та Зета штамів.

Лікар Ден Баруш додав, що це дослідження, яке провели в лабораторних умовах, дає тільки підказки, у якому напрямку рухатися виробнику. Це не реальні докази, які отримали від тисяч людей.

Препарат Johnson & Johnson – це векторна вакцина, яку виробляють у США. Вікова група для цієї вакцини – від 18 років.

Побічні ефекти вакцини Johnson & Johnson схожі з легкою формою коронавірусу: болі в м’язах і суглобах, головний біль, нудота, лихоманка. Можуть навіть виявлятися ознаки важкої алергічної реакції: висип на шкірі, набряки слизової горла, прискорене серцебиття, запаморочення.

Детальніше про вакцину Johnson & Johnson читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Johnson & Johnson