У Києві в найближчу суботу, 3 липня 2021 року, в рамках фестивалю ЛапаФест всім охочим буде надана професійна послуга з реєстрації та вакцинації від сказу домашніх вихованців. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила Київська міська державна адміністрація.

З 10:00 до 14:00 на Русанівській набережній, 7 співробітники міської ветеринарної клініки не тільки вакцинують кішок і собак від сказу, а й чіпують їх, а потім внесуть до Реєстру домашніх тварин. Все це – абсолютно безкоштовно. Потрібно тільки мати з собою ветеринарний паспорт.

Фахівці ветклініки обіцяють, що вживлення чіпу під шкіру тварини – процедура абсолютно безболісна, така, що не вимагає анестезії. За їхніми словами, цей електронний пристрій є своєрідною гарантією швидкого повернення тварини додому, якщо вона раптом загубиться.

Відзначається, що і чіпування, і вакцинація будуть проведені в рамках інформаційно-просвітницької кампанії, спрямованої на популяризацію відповідального ставлення до своїх домашніх вихованців і дотримання Правил утримання домашніх собак та котів у місті Києві.