У Києві центр масової вакцинації від коронавірусу на базі Міжнародного виставкового центру з 5 липня працюватиме щодня. Всі охочі зможуть отримати щеплення з 10.00 до 17.30.

Про це повідомила заступник голови Київської міськдержадміністрації Ганна Старостенко у коментарі одному з видань.

– За останній місяць у столиці кількість зроблених щеплень зросла в 2,7 раза – зі 125 тис. на початку червня до 344 тис. наприкінці, – зазначила вона.

За словами заступника, кількість повністю імунізованих киян збільшилася майже в 5,5 раза. Це досить вагомі показники для нарощування темпів вакцинації, тому міська влада ухвалила рішення змінити графік роботи центру на щоденний.

Щоб отримати щеплення від Covid-19 на цьому тижні у зручний для вас час і без черг у шести містах України, можна записатися на вакцинацію онлайн через систему helsi.me.

Переглянути перелік усіх пунктів щеплення та центрів масової вакцинації можна на офіційному сайті кампанії вакцинації проти Covid-19 (інформація періодично оновлюється).

Станом на 2 липня в Україні від Covid-19 вакцинувалися вже два мільйони громадян. За добу 1 липня було щеплено 90 959 людей. Одну дозу отримали 35 472 людини, повністю імунізовані – 55 487 людей.

Фото: КМДА