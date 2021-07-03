У Вінницькій області медичні працівники констатували смерть 47-річного чоловіка після вакцинації проти коронавірусу. Його смерть зафіксували 2 липня о 18.02. Мобільна бригада зробила громадянину щеплення від Covid-19 о 13.45.

Протягом однієї години після отримання першої дози препарату чоловік добре почувався. Однак о 17.00 у пацієнта з’явилася нудота та втрата свідомості.

Після цього одразу викликали екстрену медичну допомогу, яка проводила реанімаційні заходи. Проте о 18.02 медичні працівники констатували смерть чоловіка.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я, громадянин вакцинувався препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У МОЗ зазначили, що у п’яти інших людей, які вакцинувалися препаратом з одного флакона з померлим – задовільний стан.

Цей летальний випадок зареєстрували як несприятливу подію після вакцинації, оскільки смерть настала протягом 30 днів після Covid-імунізації.

Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України розслідує смерть пацієнта. У МОЗ зазначили, що такі випадки розслідуватимуть згідно з українським законодавством.

Також у Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що вакцинація проти коронавірусу не може запобігти розвитку інших хвороб або смерті з інших причин.