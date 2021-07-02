У світі станом на 2 липня підтвердилося 183,5 млн випадків Covid-19, а за добу – 145 тис.

Коронавірус в Україні

В Україні за станом на 2 липня Covid-19 за останню добу підтвердили – 696 нових випадків. З них дітей – 36, медпрацівників – 33.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (194), Одеській (53), Київської (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.

Уряд України ухвалив постанову про впровадження Covid-сертифікатів. Цим цифровим документом можна підтвердити вакцинацію від Covid-19, негативний результат ПЛР-тестів і те, що людина одужала від Covid-19.

Коронавірус в світі

Станом на 2 липня Україна опинилася на третьому місці за кількістю смертей від Covid-19 в Європі. Лідерами стали – Російська Федерація (672 смерті) і Німеччина (71 смерть).

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. За добу в світі підтвердили понад 432 тис. Випадків Covid-19. Найбільше нових випадків в Бразилії (63 тис.), Індії (43 тис.) і Колумбії (28 тис.).

Україна серед лідерів за смертністю, а Нідерланди та Австрія впускають всіх щеплених: Covid-новости 2 липня / 2 фотографии

Україна знаходиться на 63 місці в світі між В’єтнамом і Гондурасом. А в Європі – на 11 місці.

За добу в світі померло 8 314 осіб, а за весь час – понад 3,9 млн. За цим показником Україна займає 23 місце в світі і третє в Європі.

Зараз в світі 11 млн активних випадків Covid-19, з них 78 тис. осіб в критичному стані.

Слідом за Німеччиною, Австрія та Нідерланди дозволили в’їзд вакцинованим українцям із туристичною метою. Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба та зазначив, що в’їхати до цих країн можна лише за тієї умови, що імунізація була проведена більше ніж за два тижні до перетину кордону.