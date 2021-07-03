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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Юлія Захарченко |

В Охматдиті провели другу трансплантацію нирки 15-річній дівчинці від посмертного донора

В Охматдиті провели другу трансплантацію нирки 15-річній дівчинці від посмертного донора

В Охматдиті провели четверту успішну трансплантацію нирки, яка водночас була другою від посмертного донора. Тепер 15-річна дівчинка перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

Про це повідомила Національна дитяча спеціалізована лікарня Охматдит на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

В Охматдиті провели другу трансплантацію нирки 15-річній дівчинці від посмертного донора

15-річна Настя дізналася про свою ниркову недостатні, коли їй було дев’ять років. Декілька спроб хірургічної корекції не завершилися успішно.

В 11-річному віці дівчинку у важкому стані госпіталізували у Черкаську обласну лікарню. У лютому 2019 року Настя опинилася у відділенні інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій Охматдиту, оскільки в неї перестали працювати нирки.

Після цього близько двох років дівчинка фактично прожила у цій лікарні, прив’язана до гемодіалізу. А 30 червня Насті транспортували нирку від посмертного донора.

В Охматдиті провели другу трансплантацію нирки 15-річній дівчинці від посмертного донора

Програма Єдиної державної інформсистеми трансплантації визначила, що Настя – найкращий кандидат для пересадки органу. Декілька потрібних аналізів підтвердили, що дівчинка має гарну сумісність з ниркою.

В Охматдиті провели другу трансплантацію нирки 15-річній дівчинці від посмертного донора

В Охматдиті зазначили, що 15-річна дівчинка лягала на операційний стіл з усмішкою крізь сльози. За її словами, Настя досі не може в це повірити. Наразі вона перебуває у відділенні інтенсивної терапії. У лікарні розповіли, що у Насті тепер є нирка, яка працює.

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Фото: НДСЛ Охматдит

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