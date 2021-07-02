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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

В Україні за добу зафіксували майже 700 випадків Covid-19

коронавірус

В Україні станом на 2 липня Covid-19 підтвердили у 2 236 497 людей, а за останню добу – 696 нових випадків коронавірусу. З них дітей – 36, медпрацівників – 33.

З початку пандемії одужати вдалося 2 169 584 людям, а за добу – 1 197. Водночас від ускладнень, які викликав Covid-19, помер 52 391 пацієнт, за останні 24 години – 33.

За добу з діагнозом Covid-19 госпіталізували 439 людей.

На території країни провели за увесь час 10 881 002 ПЛР-тестування, за добу – 19 756 аналізів.

Коронавірус в регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.

  • Вінницька область – 5 випадків;
  • Волинська область – 17 випадків;
  • Дніпропетровська область – 36 випадків;
  • Донецька область – 39 випадків;
  • Житомирська область – 13 випадків;
  • Закарпатська область – 5 випадків;
  • Запорізька область – 18 випадків;
  • Івано-Франківська область – 8 випадків;
  • Київська область – 50 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 випадків;
  • Луганська область – 9 випадків;
  • Львівська область – 49 випадків;
  • Миколаївська область – 9 випадків;
  • Одеська область – 53 випадки;
  • Полтавська область – 16 випадків;
  • Рівненська область – 7 випадків;
  • Сумська область – 31 випадок;
  • Тернопільська область – 8 випадків;
  • Харківська область – 33 випадки;
  • Херсонська область – 31 випадок;
  • Хмельницька область – 26 випадків;
  • Черкаська область – 19 випадків;
  • Чернівецька область – 5 випадків;
  • Чернігівська область – 10 випадків.

Вакцинація від Covid-19

В Україні понад два мільйони людей отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. За добу, 1 липня, щеплення отримали 90 959 людей. Одну дозу отримали 35 472 людини, повністю імунізовані – 55 487 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 001 132 людини, з них отримали 1 дозу – 2 001 130 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 766 483 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 2 767 613 щеплень.

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Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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