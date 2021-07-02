При захворюванні на Covid-19 та після одужання може з’явитися тахікардія. Це нормальне явище, тому що через інтоксикацію та підвищення температури тіла посилюються серцеві скорочення. Коли стан та температура повертаються до норми, зникає і тахікардія.

Та якщо після Covid-19 цей симптом не зникає за 12 тижнів, говорять про постковідний синдром, який треба лікувати, радить кардіолог Марта Савич.

– Covid-19 – це системне захворювання, він вражає різні системи, я розповім про серце, – продовжила кардіолог. – Після гострого періоду ще деякий час можуть відчуватися такі серцеві симптоми: біль за грудиною, задишка, тахікардія, підвищення або зниження тиску.

Це так звана астенізація – виснаження організму хворобою. Це минеться з часом. Потрібно правильно харчуватися, дотримуватися режиму сну. Висипатися дуже важливо після виснажливої хвороби. Показані різні вітамінні комплекси.

Якщо ж тривалий час постковідні симптоми не минають або ж стан погіршується, потрібно звернутися до лікаря: сімейного або ж кардіолога.

Обов’язково слід обстежитися: зробити кардіограму або УЗД серця, здати аналізи.

Якщо виявлено аритмію, то лікар має роз’яснити пацієнту, що аритмії виникають у нас і без коронавірусу, це нормально. Якщо спеціаліст вважатиме за потрібне, то призначить добове дослідження серця – холтер. А після цього за потреби починається лікування.

Частим ускладненням після Covid-19 є накопичення рідини у сумці (перикарді), в якій розташоване серце. Рідина там є завжди, але її кількість може збільшуватися після запалення. В результаті вона здавлює серцевий м’яз, і серце не може нормально працювати. Якщо рідини не дуже багато, призначають медикаментозне лікування, якщо ж стан важкий, то звертаються до торакального хірурга.

Прояви постковідного синдрому різноманітні: пацієнт може кашляти, відчувати задуху, нестачу повітря, біль за грудиною. Після ретельного дослідження легень на УЗД або КТ лікарі індивідуально добирають реабілітаційні методи, розраховують навантаження і час реабілітації.