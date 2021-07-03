За вікном вже настало літо, стає спекотніше та й день став довшим. Зі зміною пори року кожна дівчина розуміє, що потрібно переглянути та внеси корективи у свій домашній догляд за шкірою обличчя.

Фахівець із догляду за обличчям та тілом, косметолог Анна Машковська розповіла Фактам ICTV, як у літній період доглядати за різними типами шкіри обличчя, щоб вона залишалась здоровою, блискучою та чистою.

Догляд за сухою/чутливою шкірою

За словами фахівця, влітку засоби для вмивання та щоденного догляду повинні мати м’якіші текстури. Наприклад, для сухої/чутливої шкіри замість молочка, яким користувалися в осінньо-зимовий період, варто перейти на щадний гель для вмивання.

Крім того, слід мати в арсеналі засоби з вітаміном С або препарати цілеспрямованої дії для захисту судин та заспокоєння, адже під час перепадів температури влітку, як і взимку, вони часто пошкоджуються.

Догляд за жирною/комбінованою шкірою

– Якщо ви маєте жирний/комбінований тип шкіри, вам сподобаються легкі пінки для очищення. Внаслідок тепла, яке виділяється, можлива більш активна секреція сальних залоз, тому можна додавати до вашого звичайного догляду засоби з матовим ефектом та періодично використовувати маски з глиною, – зазначила Машковська.

Текстури крему також повинні бути іншими на період літнього сезону. Для комбінованої шкіри краще застосовувати гелеві текстури, флюїди, а для сухої можна змінити живильні креми на м’якіші. Або залишити крем з “оксамитовою” текстурою лише на ніч.

Як захиститися від сонця

Косметолог наголосила, що велику увагу в різні періоди слід приділяти засобам з SPF. Улітку показник має бути значно вищим. Якщо восени та взимку достатньо позначки 8-15-20, то для сонячної погоди позначка сягатиме 30-50.

– SPF – це не лише про уникнення небажаної пігментації. Сонце погано впливає на наші судини, викликає передчасне старіння, провокує гіперчутливість шкіри та алергічні реакції, призводить до гіперкератозу – потовщення клітин епідермісу, які намагаються утримати вологу в середині. У цьому разі шкіра має тьмяний вигляд та нерівномірний тон, – додала вона.

Тому це обов’язковий фактор захисту, адже деякі кислоти та засоби для відновлення ми використовуємо і надалі під час певних показань.

Крім того, якщо ви зібралися на пляж – візьміть з собою водостійкий сонцезахисний засіб для тіла. Вода заломлює сонячні промені, й засмага стає рівномірною.

– У разі опіку не рекомендую використовувати народні методи – вдома мають бути засоби, які сприятимуть зволоженню, активній регенерації ураженої ділянки шкіри на досить глибокому рівні, – наголосила косметолог.

Як зберегти молодість обличчя

Першочергово за шкірою слід доглядати за допомогою засобів для зовнішнього застосування. Якщо людина якісно доглядатиме за шкірою, то до хірургії можна прийти значно пізніше і вона виявиться більш ефективною.

Косметика необхідна для правильного очищення, зволоження. Також можна застосовувати креми, щоб прибрати мікрозморшки, покращити текстуру шкіри, зменшити виділення шкірного сала, працювати з пігментними плямами.

Детальніше про те, як зберегти молодість обличчя, читайте на Фактах ICTV.