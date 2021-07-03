В Україні зафіксували перший офіційний летальний випадок після вакцинації проти коронавірусу. Водночас в Італії медичних працівників примушують імунізуватися, інакше вони залишаться без роботи та заробітної плати. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус в Україні та світі за 3 липня.

Коронавірус в Україні

Станом на 3 липня, за останню добу в Україні зафіксували 705 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіло 27 дітей та 22 медпрацівників.

За добу до лікарень госпіталізували 420 осіб та зафіксували 36 летальних випадків. 1 0 72 людей вилікувалися від захворювання, за весь час пандемії 2 170 656 українців подолали коронавірус.

2 липня Міністерство охорони здоров’я повідомило про смерть 47-річного чоловіка після вакцинації проти коронавірусу. Громадянин помер через чотири години після отримання першої дози препарату.

У МОЗ зазначили, що імунізація від Covid-19 не може допомогти запобігти розвитку інших захворювань або смерті з інших причин. Проте ініціювали розслідування, яке допоможе з’ясувати причини смерті чоловіка.

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Коронавірус у світі

За останні шість тижнів через індійського штаму коронавірусу Дельта кількість інфікованих зросла в десятках африканських країн. За даними AFP, за той же період кількість смертей зросла на 15% в 38 африканських країнах. Заступник міністра охорони здоров’я Джо Фахла заявив про третю спалах коронавірусу в регіоні.

Уряд Великої Британії підтвердив, що політики зараз розглядають можливість зняття вимог щодо самоізоляції. Однак це стосуватиметься для тих, хто отримав дві дози вакцини від коронавірусу.

За повідомленнями ЗМІ, сотні медичних працівників в Італії почали судовий процес проти вимоги про обов’язкову вакцинацію проти Covid-19.

З квітня всі медпрацівники, які працюють на державних або приватних соціальних посадах, зокрема, в аптеках або кабінетах лікарів, повинні пройти вакцинацію проти Covid-19. В іншому випадку медиків можуть відсторонити від роботи без виплати зарплати.

В Індонезії ввели нові обмеження через швидке поширення коронавірусу. Серед них – посилення дорожніх перевірок, заборона на обіди в ресторанах та заняттях спортом на відкритому повітрі.