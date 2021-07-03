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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Анастасія Рогожінська |

У Києві за добу зафіксували 185 випадків Covid-19

коронавірус

У Києві продовжує знижуватися добова захворюваність на Covid-19. Станом на 3 липня у столиці підтвердили 185 нових випадків коронавірусу.

За минулих 24 години в місті від ускладнень, викликаних інфекцією, померли три людини, таким чином загальна кількість смертей в столиці з початку пандемії дійшла до позначки в 5 198.

За день із лікарень було виписано 161 киянина, а за весь час з наслідками коронавірусу впоралися – 205 197.

Хто захворів за останню добу

  • 107 жінок у віці від 18до 82 років;
  • 77 чоловіків у віці від 21 до 87 років;
  • п’ятирічний хлопчик;

У лікарні столиці за 24 години госпіталізували 79 хворих.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (57), Оболонському (28), Святошинському (29) та Солом’янському (23) районах.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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