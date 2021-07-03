У Києві продовжує знижуватися добова захворюваність на Covid-19. Станом на 3 липня у столиці підтвердили 185 нових випадків коронавірусу.
За минулих 24 години в місті від ускладнень, викликаних інфекцією, померли три людини, таким чином загальна кількість смертей в столиці з початку пандемії дійшла до позначки в 5 198.
За день із лікарень було виписано 161 киянина, а за весь час з наслідками коронавірусу впоралися – 205 197.
Хто захворів за останню добу
- 107 жінок у віці від 18до 82 років;
- 77 чоловіків у віці від 21 до 87 років;
- п’ятирічний хлопчик;
У лікарні столиці за 24 години госпіталізували 79 хворих.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (57), Оболонському (28), Святошинському (29) та Солом’янському (23) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.