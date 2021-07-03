Необхідне детальне обстеження: Комісаренко про смерть чоловіка після Covid-вакцинації

Випадок смерті 47-річного чоловіка через кілька годин після вакцинації від коронавірусу ретельно дослідять. Оскільки зараз точно не можна сказати, що стало її причиною.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив голова комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО академік Сергій Комісаренко.

– Вакцина Pfizer вважається однією з найкращих, вироблених у світі, і є фактично безпечною. Звичайно, потрібно знати, від чого ця людина померла. Для цього потрібно провести детальне обстеження, визначити причину. Потрібно переконатися, чи справді це пов’язано з вакцинацією, – зазначив він.

Сергій Комісаренко додав, що, на його думку, смерть чоловіка не пов’язана зі щепленням. Крім того, він нагадав, що альтернативи вакцинації немає.

2 липня Міністерство охорони здоров’я повідомило, що у Вінницькій області 47-річний чоловік помер після Covid-вакцинації.

Протягом години після отримання першої дози препарату він почувався добре. Але пізніше у пацієнта з’явилася нудота і він втратив свідомість.

За інформацією МОЗ, громадянин вакцинувався препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Джерело: Україна 24