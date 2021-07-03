Із настанням літа у нас з’явилася можливість вживати більше природних вітамінів, які є в овочах, фруктах та у великій кількості ягід. Нині вже настав сезон черешні – ягоди, вживання якої вельми корисне для здоров’я людини.

Дієтолог та сімейний лікар Альона Абраменко розповіла Фактам ICTV про користь черешні, які у ній є вітаміни та кому її вживання не рекомендується.

Чим корисна черешня для людини

Черешня – одна із соковитіших та найкорисніших ягід в літньому сезоні. За словами лікаря, вона містить безмежно цінні компоненти:

вітамін К;

вітамін С;

вітамін А;

вітаміни групи В.

Також у черешні багато мікроелементів: калій, кальцій, мідь, сірка, фосфор, марганець, мідь, залізо.

Черешню варто їсти людям, які мають дерматологічні захворювання, порушення сну. Також ця ягода поліпшує пам’ять, що запобігає хворобі Альцгеймера, знижує рівень холестерину, артеріальний тиск і ризик діабету.

– Вже зі складу видно, що це неймовірно корисна ягода. Вона містить мелатонін, який нормалізує біоритми сну, бетакаротин – покращує зір, антиоксиданти кверцетин і антоціан – це профілактика онкологічних захворювань, вітамін А підтримує тонус шкіри, флавоноїди і каротиноїди підтримують згортання крові, а клітковина – покращує стан мікробіоти кишківника, – зазначила дієтолог.

Калорійність черешні

На 100 г продукту:

білки – 1,06;

жири – 0,2;

вуглеводи – 13,5;

ккал – 63;

глікемічний індекс – 25 (низький рівень);

інсуліновий індекс – 22;

клітковина – 2,1.

У якому вигляді вживати черешню

– Найбільша цінність ягоди зберігається, коли її вживають у свіжому вигляді. Адже при нагріванні руйнується вітамін С, – додала Абраменко.

Кому не рекомендують вживати черешню

Лікар не рекомендує вживати черешню тим, у кого є непереносимість цього продукту. Алергікам слід вживати її з обережністю, уважно прислухаючись до організму, або визначивши алергію за допомогою алергопроб.

Тим, кому небажано стимулювати роботу кишківника, наприклад, людям, що страждають спайковою хворобою, теж не варто вживати ягоду.

– Людям з частими кишковими розладами, непрохідністю кішківника та панкреатитом у гострій стадії вживати черешню заборонено, – підсумувала дієтолог.

Також черешню не рекомендують їсти у великих кількостях людям, схильним до повноти, та хворим на цукровий діабет через підвищений вміст глюкози та фруктози.

Чим корисні ягоди для організму

Дієтологи рекомендують замінити цукор солодощів, які його містять, на ягоди. Вони не тільки смачні, але ще й корисні.

Будь-які ягоди містять безліч фітонутриєнтів – важливих для життєдіяльності організму вітамінів і мінералів. Пектини, які містяться в ягодах, синтезують речовини, що знижують рівень холестерину, покращують обмін речовин.

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