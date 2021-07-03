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Дмитро Кудрявцев |

Ситуація стабільна: в Україні за добу зафіксували 705 нових випадків Covid-19

коронавірус

Станом на ранок 3 липня в Україні зафіксовано 705 нових випадків зараження коронавірусом. Серед інфікованих 22 медпрацівника та 27 дітей.

За минулу добу було госпіталізовано 420 осіб, 1 072 пацієнта впоралися з наслідками хвороби та були виписані з лікарень.

Було проведено 43 004 тести, з яких 19 945 методом ПЛР, 7 962 методом ІФА та 15 097 експрес-аналізів на антиген.

Лідерами по добовій захворюваності є Київська (48), Донецька (43), Дніпропетровська (40) і Полтавська (39) області, а також столиця, де Covid-19 діагностовано у 185 осіб.

Всього з початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 237 202 особи. З них 2 170 656 пацієнтів було виписано з лікарень, а 52 460 українців – померли.

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Коронавірус в регіонах:

  • Вінницька область – 11 випадків;
  • Волинська область – 6 випадків;
  • Дніпропетровська область – 40 випадків;
  • Донецька область – 43 випадки;
  • Житомирська область – 23 випадки;
  • Закарпатська область – 11 випадків;
  • Запорізька область – 37 випадків;
  • Івано-Франківська область – 4 випадки;
  • Київська область – 48 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 10 випадків;
  • Львівська область – 29 випадків;
  • Миколаївська область – 22 випадки;
  • Одеська область – 38 випадків;
  • Полтавська область – 39 випадків;
  • Рівненська область – 11 випадків;
  • Сумська область – 21 випадок;
  • Тернопільська область – 5 випадків;
  • Харківська область – 31 випадок;
  • Херсонська область – 23 випадки;
  • Хмельницька область – 16 випадків;
  • Черкаська область – 26 випадків;
  • Чернівецька область – 6 випадків;
  • Чернігівська область – 14 випадків.

Вакцинація від Covid-19

З початку вакцинації в Україні було щеплено 1 794 001 осіб. З них 1 793 999 отримали першу дозу, а 435 166 вже повністю імунізовані.

За останню добу щеплення отримав 79 921 українець, 38 862 з яких вакцинували вперше, а 41 059 осіб отримали вже другу дозу препарату.

Фото: Depositphotos

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