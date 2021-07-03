Ситуація стабільна: в Україні за добу зафіксували 705 нових випадків Covid-19

Станом на ранок 3 липня в Україні зафіксовано 705 нових випадків зараження коронавірусом. Серед інфікованих 22 медпрацівника та 27 дітей.
За минулу добу було госпіталізовано 420 осіб, 1 072 пацієнта впоралися з наслідками хвороби та були виписані з лікарень.
Було проведено 43 004 тести, з яких 19 945 методом ПЛР, 7 962 методом ІФА та 15 097 експрес-аналізів на антиген.
Лідерами по добовій захворюваності є Київська (48), Донецька (43), Дніпропетровська (40) і Полтавська (39) області, а також столиця, де Covid-19 діагностовано у 185 осіб.
Всього з початку пандемії в Україні коронавірусом заразилися 2 237 202 особи. З них 2 170 656 пацієнтів було виписано з лікарень, а 52 460 українців – померли.
Коронавірус в регіонах:
- Вінницька область – 11 випадків;
- Волинська область – 6 випадків;
- Дніпропетровська область – 40 випадків;
- Донецька область – 43 випадки;
- Житомирська область – 23 випадки;
- Закарпатська область – 11 випадків;
- Запорізька область – 37 випадків;
- Івано-Франківська область – 4 випадки;
- Київська область – 48 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 10 випадків;
- Львівська область – 29 випадків;
- Миколаївська область – 22 випадки;
- Одеська область – 38 випадків;
- Полтавська область – 39 випадків;
- Рівненська область – 11 випадків;
- Сумська область – 21 випадок;
- Тернопільська область – 5 випадків;
- Харківська область – 31 випадок;
- Херсонська область – 23 випадки;
- Хмельницька область – 16 випадків;
- Черкаська область – 26 випадків;
- Чернівецька область – 6 випадків;
- Чернігівська область – 14 випадків.
Вакцинація від Covid-19
З початку вакцинації в Україні було щеплено 1 794 001 осіб. З них 1 793 999 отримали першу дозу, а 435 166 вже повністю імунізовані.
За останню добу щеплення отримав 79 921 українець, 38 862 з яких вакцинували вперше, а 41 059 осіб отримали вже другу дозу препарату.