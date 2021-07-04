У Києві продовжує знижуватися добова захворюваність на Covid-19. Станом на 4 липня у столиці підтвердили 126 нових випадків коронавірусу.

За весь час пандемії Covid-19 у світі 214 524 жителі Києва захворіло на небезпечний вірус.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: