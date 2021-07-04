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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Анастасія Рогожінська |

У Києві за добу зафіксували 126 випадків Covid-19

коронавірус

У Києві продовжує знижуватися добова захворюваність на Covid-19. Станом на 4 липня у столиці підтвердили 126 нових випадків коронавірусу.

За весь час пандемії Covid-19 у світі 214 524 жителі Києва захворіло на небезпечний вірус.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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