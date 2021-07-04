В Україні станом на неділю, 4 липня, підтвердили 377 нових випадків коронавірусу, за весь час епідемії коронавірусом інфікувались понад 2,2 млн українців.

Коронавірус в Україні

За добу з лікарень виписали 526 осіб, ушпиталили – 460, не змогли подолати ускладнення захворювання десятеро пацієнтів. Із самого початку епідемії коронавірусу став смертельним для 52,4 тис. українців, перехворіли на нього понад 2,1 мільйона осіб.

В антилідерах за кількістю нових випадків коронавірусу: Київ (126), Одеська (49), Київська (31), Запорізька (26) і Дніпропетровська (20) області.

Напередодні у вітчизняних лабораторіях зробили 27 979 тестів на коронавірус, зокрема 14,2 тис. методом ПЛР і ще понад 10 тис. експрес-тестів.

За добу 3 липня 2021 року в Україні зафіксовано 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Докладно: https://t.co/gJC0kZvekI pic.twitter.com/DvkgJlXDH9 — Ministry of Health of Ukraine (@MoH_Ukraine) July 4, 2021

Коронавірус у світі

А у світі поширюється новий, більш заразний штам коронавірусу Дельта. За словами голови Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедроса Гейбреєсуса, цю мутацію виявлено вже в 98 країнах.

4 липня виявлено 184,24 млн випадків коронавірусу, при цьому одужало вже 168,62 млн людей.

Від початку пандемії у світі виявлено 184 247 385 випадків зараження вірусом, зокрема 3 987 463 людей померли, одужало 168 625 678 осіб.

Від початку нової доби зареєстровано 27 822 випадки інфікування та 382 смерті, натомість одужали 25 383 людини.

Найбільше інфікованих за весь час пандемії виявлено у США (34 588 176) та Індії (30 545 433). Третьою у світовій статистиці за кількістю випадків коронавірусу є Бразилія, де їх виявлено вже 18 742 025.

Коронавірус поширюється у Росії приріст числа хворих у країні досяг рівня піку другої хвилі пандемії.

Згідно з цими даними, за минулу добу в РФ виявили 24 693 нових хворих.

У Москві добовий приріст склав 7 624. У Московській області зареєстровано 2 696 нових випадків.

Вчора в РФ від коронавірусу померло 650 осіб, що трохи менше, ніж у попередні дні. Всього від коронавірусної інфекції в РФ померло 135 637 пацієнтів.