За статистикою, цим сезонним захворюванням страждає приблизно 20% населення всього світу. Що таке підвищена чутливість шкіри до сонячних променів, як вона проявляється, які її причини і способи профілактики. Про все це Факти ICTV розпитали сімейного лікаря поліклініки Оболонського району Києва Людмилу Сердюк.

– Строго кажучи, хворобливу реакцію на сонячні промені називати алергією не зовсім коректно, – зауважила Людмила Сердюк.

За її словами, в цьому випадку ми маємо справу з фотодерматитом або фотодерматозом, який, у свою чергу, буває екзогенної природи, якщо йдеться про патологічну взаємодію сонця з певними речовинами, що розташовані під шкірою, і ендогенної – якщо ці речовини розташовані на шкірі.

Отже, у лікарському лексиконі існують такі поняття, як екзогенний фотодерматит і ендогенний фотодерматит.

Екзогенний фотодерматит

Цей різновид фотодерматозу може проявитися, якщо людина з чутливою до сонця шкірою перед виходом на вулицю нанесе на шкіру будь-який крем, або парфуми, або дезодорант. Провокаційним фактором можуть стати губна помада і навіть сонцезахисний крем, до складу яких входять речовини, здатні вступити в реакцію з ультрафіолетом.

Проявляється фотодерматит спочатку почервонінням шкіри, на якій незабаром з’являться невеликі пухирці. Виникне сильний, нездоланний свербіж. На цій ділянці потім ще довго зберігається характерна пігментація.

Помічено, що на фотодерматит набагато частіше страждають світлошкірі люди і діти. Все тому, що ступінь захисної реакції їх шкіри набагато слабкіший.

Причиною виникнення фотодерматиту можуть стати і лікарські препарати. Такі, наприклад, як сульфаніламіди, барбітурати, окремі антибіотики, антигістамінні й серцево-судинні засоби. Сюди ж можна віднести і широко використовувані ібупрофен і аспірин.

Не варто також дивуватися появі хворобливої ​​реакції на сонце, якщо ви вийдете під його промені відразу після пілінгу або татуажу з використанням солей кадмію.

Ендогенний фотодерматит

Зустрічається набагато рідше, ніж екзогенний, оскільки йдеться про досить рідкісні захворювання, пов’язані з порушеннями функцій імунної системи або збоями в метаболічних процесах.

До ендогенних фотодерматитів можна віднести, наприклад, сонячну екзему, сонячну почесуху, поліморфний фотодерматоз.

Профілактика фотодерматиту

На жаль, методів профілактики фотодерматиту не так багато. Перше, що потрібно знати – способи захисту шкіри від сонячних променів. Тент або парасолька, головний убір і натуральний одяг з бавовни або льону.

Залишається в силі й відоме правило не підставляти шкіру сонцю в години його найбільшої активності – з 11.00 ранку до 16.00 дня.

Що стосується сонцезахисних засобів, то перевагу краще надавати продукції відомих, перевірених брендів з високим рівнем сонцезахисту. Ідеально, якщо крем володіє захистом від UVB-променів і UVA-променів, які, власне, і провокують появу фотодерматозу.

Як полегшити прояви

Якщо випадок фотодерматозу все ж таки стався, полегшити симптоми можна за допомогою будь-яких холодних примочок: кубики льоду з морозилки, охолоджений кефір чи сметана.

Заспокоїть запалену шкіру і пантенол, який потрібно мати з собою в обов’язковому порядку в відпускній аптечці.