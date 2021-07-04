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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Юлія Захарченко |

Смерть чоловіка після Covid-вакцинації у Вінниці: стала відома причина

паспорт вакцинації

2 липня у Вінниці 47-річний місцевий житель помер після вакцинації проти коронавірусу. Стала відома попередня причина смерті чоловіка.

За даними Департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА, у вінничанина не було хронічних захворювань. Ознак анафілаксії, шоку, тромбозу немає.

Попередньою причиною смерті чоловіка після вакцинації стала гостра серцево-судинна недостатність на тлі ішемічної хвороби серця.

Цей факт зареєстрували як несприятливу подію після імунізації. Мобільна бригада зробила щеплення громадянину вакциною Comirnaty/Pfizer-BioNTech (термін придатності до 30 вересня 2021 року).

Протягом однієї години вінничанин добре почувався, проте через майже чотири його почало нудити та чоловік втратив свідомість.

О 17.10 прибула екстрена медична допомога та провела реанімаційні заходи. Проте о 18.02 медики зафіксували смерть пацієнта.

Наразі розслідування триває, Регіональна група оперативного реагування встановлює причини події. Департамент ОДА очікує результати морфо-гістологічних досліджень.

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У Вінницькій області 47-річний чоловік помер після Covid-вакцинації

Фото: Depositphotos

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