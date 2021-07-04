Станом на 30 червня, у Польщі частково або повністю вакцинувалися майже 30 тис. іноземців. Серед них найбільшу групу становлять українці.

Загалом до кінця червня 29 212 іноземців отримали щеплення проти коронавірусу на території держави. Серед них першу дозу препарату або одноразову вакцину Johnson & Johnson отримало 10 632 українці, а два щеплення – 1 797 українських громадян.

Наразі українці можуть безкоштовно вакцинуватися у Польщі, так само як і громадяни цієї держави.

Іноземці, які мають польський ідентифікаційний код (PESEL), отримують цифрове направлення на імунізацію автоматично. Якщо такого документа немає, тоді слід отримати направлення у лікаря першого контакту на основі закордонного паспорта.

Станом на 4 липня, у Польщі вакцинувалися майже 30 млн місцевих жителів. Водночас повний курс імунізації завершили понад 13,7 млн громадян.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, за весь час пандемії у Польщі зафіксували 2 880 107 випадків коронавірусу. Загалом 75 065 місцевих жителів країни померло від небезпечного захворювання.