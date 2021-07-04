Станом на ранок 4 липня, в Україні зафіксували 377 нових випадків коронавірусу (з них 11 дітей та п’ять медпрацівників). За весь час пандемії 2 237 553 людей захворіло на Covid-19.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20) областях.
За минулу добу до лікарень госпіталізували 460 осіб. Також зафіксували 10 летальних випадків, за весь час пандемії в Україні померло 52 470 людей.
Водночас за добу від захворювання одужало 526 українців, загалом за період пандемії 2 171 182 громадян змогли подолати небезпечний вірус.
Статистика випадків/щеплень (1 доза)
Київ – 126/2802
Вінницька область – 3/310
Волинська область – 5/765
Дніпропетровська область – 20/1255
Донецька область – 3/605
Житомирська область – 5/1163
Закарпатська область – 0/247
Запорізька область – 26/626
Івано-Франківська область – 6/438
Київська область – 31/1763
Кіровоградська область – 3/775
Луганська область – 1/179
Львівська область – 12/1757
Миколаївська область – 17/460
Одеська область – 49/535
Полтавська область – 3/1155
Рівненська область – 1/619
Сумська область – 15/838
Тернопільська область – 12/396
Харківська область – 11/1172
Херсонська область – 11/836
Хмельницька область – 5/569
Черкаська область – 5/1144
Чернівецька область – 4/155
Чернігівська область – 3/530
За добу здійснили 27 979 тестувань (зокрема методом ПЛР – 14 229, методом ІФА – 3 345), а також 10 405 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні провели 10 915 176 ПЛР-тестувань.