Станом на ранок 4 липня, в Україні зафіксували 377 нових випадків коронавірусу (з них 11 дітей та п’ять медпрацівників). За весь час пандемії 2 237 553 людей захворіло на Covid-19.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20) областях.

За минулу добу до лікарень госпіталізували 460 осіб. Також зафіксували 10 летальних випадків, за весь час пандемії в Україні померло 52 470 людей.

Водночас за добу від захворювання одужало 526 українців, загалом за період пандемії 2 171 182 громадян змогли подолати небезпечний вірус.

Статистика випадків/щеплень (1 доза)

Київ – 126/2802

Вінницька область – 3/310

Волинська область – 5/765

Дніпропетровська область – 20/1255

Донецька область – 3/605

Житомирська область – 5/1163

Закарпатська область – 0/247

Запорізька область – 26/626

Івано-Франківська область – 6/438

Київська область – 31/1763

Кіровоградська область – 3/775

Луганська область – 1/179

Львівська область – 12/1757

Миколаївська область – 17/460

Одеська область – 49/535

Полтавська область – 3/1155

Рівненська область – 1/619

Сумська область – 15/838

Тернопільська область – 12/396

Харківська область – 11/1172

Херсонська область – 11/836

Хмельницька область – 5/569

Черкаська область – 5/1144

Чернівецька область – 4/155

Чернігівська область – 3/530

За добу здійснили 27 979 тестувань (зокрема методом ПЛР – 14 229, методом ІФА – 3 345), а також 10 405 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2. За весь час пандемії в Україні провели 10 915 176 ПЛР-тестувань.