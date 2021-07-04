Як правильно заморозити полуницю на зиму

Якщо хочете якось холодним зимовим вечором повернутися в літо, покваптеся вже зараз запастися на зиму полуницею. Варення наразі неактуальне, тому радимо заморозити ягоди або ягідне пюре.

Підготовка ягід

Вибирайте ягоди, зібрані за сухої погоди. Вони твердіші та краще зберігаються.

Ягоди, призначені для заморожування, слід перебрати, промити у трьох водах.

Пошкоджені і м’які ягоди – відбракувати.

Очистіть їх від хвостиків, просушіть, виклавши одним шаром на бавовняну тканину. Якщо ягоди не просушити, вони вкриються льодом, а при розморожуванні стечуть.

Покладіть полуницю в тару, призначену для заморожування, закрийте щільно кришкою і поставте до морозильної камери. Краще використовувати невеликі контейнери, щоб взимку не розморожувати ягоди по кілька разів.

Заморожуємо ягоди цілими

Підготуйте ягоди, як описано вище, розкладіть їх цілими на дошці, обгорнутій харчовою плівкою, і поставте у морозилку на дві години. Потім вже заморожені ягоди пересипте в контейнер.

Заморожуємо половинки

У деяких рецептах використовуються половинки ягід, тому заморожувати полуницю можна, розрізавши навпіл. Цілі ягоди при розморожуванні зазвичай втрачають форму.

Підготуйте ягоди, як зазначено вище. Розріжте їх на половинки, викладіть розрізом вгору і відправте до морозильної камери на 2-3 години. Заморожені ягоди складіть в контейнер.

Полуничне пюре

Найкраще робити пюре із некондиційної ягоди: різного розміру, різної форми. Зазвичай таку використовують для соусів, як добавку до йогуртів, для приготування желе або компотів.

Перебийте у блендері ягоди. Додайте 250 г цукру на 1 кг полуниці. Залиште на кілька годин, щоб цукор добре розчинився, перекладіть у лоточки, закрийте щільно і поставте до морозильної камери. Якщо хочете пюре без насіння, його потрібно пропустити через дрібне сито.

Полуниця коктейльна

Візьміть дрібні ягоди, вимийте. Хвостики можна не обривати. Викладіть по ягідці в формочки для льоду, залийте водою або полуничним соком, змішаним з водою. Поставте до морозилки. Крижані полуничні кубики можна додавати у коктейлі та інші напої. Можна приготувати полуницю коктейльну і в одноразових поліетиленових формах для льоду. Але у цьому випадку підійде тільки пюре або сік, який заливають у форми.

Розморожуємо правильно

Взимку полуницю найкраще розморожувати на верхній полиці холодильника – ні в якому разі не під гарячою водою або у мікрохвильовці.

Повторно заморожувати ягоди і пюре не варто. Краще з’їжте.

Полуниця вважається сильним алергеном. Але фітотерапевт пропонує за допомогою полуниці позбутися алергії. Детальніше читайте тут.