Можна довго дискутувати на тему, якому народові належить право називатися автором рецепту квасу, але він зустрічається в усіх слов’ян, а також відомо, що напій на кшталт квасу готували ще у Давньому Єгипті. На теренах України його також готували і пили споконвіку.

Про користь, види квасу та рецепти Фактам ICTV розповів лікар-дієтолог Борис Скачко.

– Квас здатний втамувати спрагу, наповнити тіло енергією, а також допомогти позбутися деяких захворювань, – сказав Борис Скачко. – Завдяки молочнокислим бактеріям квас покращує травлення, регулює обмін речовин, покращує функції центральної нервової системи, поліпшує апетит.

У народній медицині квас вживають у разі пропасниці, застуди, водянки, деяких захворювань кишківника. Пробіотики квасу створюють баланс між різноманітними мікроорганізмами, що живуть у кишківнику, омолоджують організм та урівноважують нервову систему.

Молочнокислі бактерії, що утворюються під час бродіння, посилюють захист організму від потрапляння вірусів, токсинів та канцерогенів.

Квас підвищує імунітет, поліпшує м’язову силу при серцевій недостатності, особливо за фізичних навантажень.

Види квасу

У залежності від сировини, з якої виготовляють напій, квас буває хлібним, овочевим, фруктовим. Іще для виготовлення квасу застосовують березовий сік та навіть пелюстки троянд.

Та всі вони виготовляються за однією технологією: бродіння квасного сусла.

Квасне сусло готують, розводячи водою сік, або заливаючи фрукти, ягоди, сухарі, квітки. Потім до цього додають дріжджі, іноді цукор, і ставлять ємність у тепле місце. Бродіння триває від шести годин до двох діб. Готовий напій проціджують, охолоджують і зберігають у холодильнику не більше двох-трьох днів.

В центральних областях України й досі популярний сирівець – хлібний квас. Його готують з підсмажених на сухій пательні житніх сухарів, які заливають окропом, додаючи дріжджі або хлібний розчин, і ставлять у тепле місце.

Такий квас добре втамовує спрагу в спекотні дні. Він багатий на вітаміни В1, В6, магній, фосфор, містить амінокислоти і пантотенат кальцію, який потрібен у разі атонії кишківника.

Разом з хлібним квасом популярним був і буряковий. Він нормалізує тиск завдяки оксиду азоту, який утворюється в процесі бродіння з природних нітратів, розширює судини, покращує кровообіг.

Фітонутрієнт бетаїн, що міститься у буряку, зменшує запалення і має протиракову дію. Особливо це важливо для простати і підшлункової залози.

Буряковий квас допомагає печінці виводити токсини. Тому що й самі буряки цінні з огляду на здатність очищати кров.

З Білорусі до нас прийшов березовий квас. У бочку з березовим соком занурюють торбинку з житнім хлібом. Тримають її там дві доби. Починається бродіння. Потім до бочки насипають дубової кори – найнатуральніший консервант. Бочку закупорюють. Через два тижні квас готовий.

Фруктово-ягідні кваси

Зрозуміло, що в квасі є всі вітаміни, які є у фруктах. Та після бродіння там утворюється ще багато корисних речовин. Бетафіт, наприклад, сприяє утворенню червоних кров’яних тілець, підлужнює кров.

Кому корисні кваси

Всім:

Дорослим

Дітям

Здоровим

Хворим

Особливо потрібен квас:

Тим, хто проходить хіміотерапію (одна чайна ложка – півсклянки).

Людям з хронічними хворобами, запаленням ( півсклянки ).

). Під час антибіотикотерапії.

Для профілактики старіння.

Здоровим людям достатньо однієї склянки квасу на день.

Але все ж таки перед початком вживання квасу потрібно порадитися з сімейним лікарем.

І ще один важливий момент. Все вищенаписане стосується тільки домашнього квасу. Все, що продається в магазині в пляшках під назвою квас – це лише газовані лимонади, і до справжнього квасу вони не мають стосунку.

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