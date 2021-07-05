Коли пакуємо валізи, не забуваймо виділити в них місце для аптечки. Вона допоможе, якщо у дорозі виникнуть неприємності зі здоров’ям.

Причому лікар-терапевт Марина Єріна радить взяти аптечку навіть тим, хто не хворіє, молодим і здоровим, а тим більше батькам з малолітніми дітьми.

Що взяти з ліків

По-перше, якщо ви або ваша дитина приймаєте ліки на постійній основі, візьміть їх із невеличким запасом.

По-друге, не нехтуйте ліками для невідкладної допомоги, якщо навіть будете відпочивати у готелі й маєте медичну страховку.

У аптечці обов’язково мають бути:

знеболювальні, жарознижувальні засоби на основі парацетамолу (Панадол, Еферелган, Рапідол тощо) та ібупрофену (Нурофен, Ібупрофен)

(Панадол, Еферелган, Рапідол тощо) та (Нурофен, Ібупрофен) спазмолітики (Но-шпа, Спазмолгон)

ліки для покращення травлення (Фестал, Панкреатин, Аллохол, Імодіум)

засіб від проносу (Регідрон, Левоміцетін)

активоване вугілля

кровоспинний засіб (перекис водню)

пантенол від опіків

гель або крем від укусів комах

крем від засмаги, особливо для маленьких дітей

ліки від алергії (Супрастин)

пігулки або сиропчик від кашлю, болю в горлі (Септефрил, Лізобакт, Стрепсилс)

засіб від нежитю (Но-соль, Хьюмер, Пшик, Аквамаріс, Називін, Віброцил, Назол (Бебі, Кідс), Nazik)

краплі вушні та очні (Отіпакс, Тобрекс – антибіотик)

антисептики для обробки ран (Хлоргексидин)

заспокійливе (валеріана)

пластир, бинт, вата

електронний термометр

Якщо ви не орієнтуєтеся в лікарських засобах, перед поїздкою проконсультуйтеся у педіатра.

Місце зберігання

Ліки зручніше за все перевозити в упаковці, в якій бажано зберегти інструкцію.

На коробочках спрощено напишіть призначення, щоб у гарячці не панікувати у пошуках потрібного засобу: від головного болю, від проносу, жарознижувальний тощо.

Зберігайте ліки у прохолодному, затемненому місці, щоб на них не потрапляло сонячне світло.

Якщо ви відпочиваєте в Україні, занотуйте та збережіть у телефоні номери найближчих лікарень, травмпунктів, щоб знати, куди звертатися по допомогу.

Як лікуватися у подорожі

Якщо підвищилася температура (вище 38 градусів), даємо жарознижувальний засіб, багато пити і звертаємося до лікаря. Температура – це не хвороба, а симптом, що вказує на проблему в організмі. Треба дізнатися, що все ж таки викликало її підвищення.

Зубний біль не слід втамовувати впродовж кількох днів. Випили пігулки, знайшли лікаря, або ж дожили до ранку і пішли до стоматолога.

Головний біль, який повертається після закінчення дії знеболювального, також потребує консультації лікаря.

Набряки на суглобах, синці, які виникли “без причини”, сигналізують про пошкодження тканин, суглобів або кісток. Дитина навіть не помітить, як вдарилася, а тріщина на кістці, наприклад, проявиться надвечір. Якщо не зафіксувати вчасно кінцівку, може статися зсув і деформація.

Температура і пронос часто свідчать про напад апендициту в дитини. Тому про них також потрібно повідомити медику.

Не залишайте поза увагою будь-які зміни в організмі, і тоді ваша відпустка пройде спокійно.

Оскільки наразі в багатьох країнах вимагають довідки про вакцинацію, ПЛР-тести тощо, не забувайте поцікавитися заздалегідь, що потрібно мати із собою з документів про стан здоров’я.