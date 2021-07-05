Сніданок – обов’язковий прийом їжі і пропускати його не варто. Крім того слід серйозно ставитися до продуктів, які ви вживаєте вранці, як і до харчових звичок загалом. Є низка продуктів, які не рекомендується їсти на сніданок.
За словами фахівців, вони, а також певні звички мінімізують користь сніданку і сприяють набору ваги.
Шкідливі продукти і звички під час сніданку
- Вживання тільки простих вуглеводів
Вранці небажано їсти лише прості вуглеводи, з-поміж яких – мюслі, булочки. Вони не містять необхідних організму речовин і мінералів, а також призводять до різкого стрибка глюкози та швидкого вивільнення інсуліну після їжі, що не дуже добре.
Такий сніданок не гарантує відчуття ситості надовго.
- Солодощі вранці
Той самий ефект буде і після споживання солодощів на сніданок. Це спричинить стрибок і падіння рівня цукру у крові, що може спровокувати посилення голоду та переїдання наприкінці дня.
- Відсутність сніданку
Пропуск першого прийому їжі призводить до переїдання у другій половині дня, що провокує набір ваги.
Також людина почуватиметься голодною та знесиленою, що вплине на якість роботи, навчання, а також на загальне самопочуття.
- Сніданок без білка
Білкові продукти містять важливі речовини та мікроелементи, яких потребує організм. Вони дають відчуття ситості. Тому варто додати в ранковий прийом їжі яйця, м’ясо, йогурт або кефір, горіхи.
- Звичка їсти швидко
Повільне споживання їжі допомагає з’їсти менше, адже відчуття відчуття ситості виникає лише через 15-20 хвилин після початку приймання їжі.
Попри ранкову метушню, важливо приділяти сніданку достатньо часу.
Тобто ідеальний сніданок для людини – продукти з високим вмістом білка, корисних жирів та клітковини. Також важливо не пропускати перший прийом їжі та приділяти йому достатньо часу.
Джерело: Eat This, Not That