Сніданок – обов’язковий прийом їжі і пропускати його не варто. Крім того слід серйозно ставитися до продуктів, які ви вживаєте вранці, як і до харчових звичок загалом. Є низка продуктів, які не рекомендується їсти на сніданок.

За словами фахівців, вони, а також певні звички мінімізують користь сніданку і сприяють набору ваги.

Шкідливі продукти і звички під час сніданку

Вживання тільки простих вуглеводів

Вранці небажано їсти лише прості вуглеводи, з-поміж яких – мюслі, булочки. Вони не містять необхідних організму речовин і мінералів, а також призводять до різкого стрибка глюкози та швидкого вивільнення інсуліну після їжі, що не дуже добре.

Такий сніданок не гарантує відчуття ситості надовго.

Солодощі вранці

Той самий ефект буде і після споживання солодощів на сніданок. Це спричинить стрибок і падіння рівня цукру у крові, що може спровокувати посилення голоду та переїдання наприкінці дня.

Відсутність сніданку

Пропуск першого прийому їжі призводить до переїдання у другій половині дня, що провокує набір ваги.

Також людина почуватиметься голодною та знесиленою, що вплине на якість роботи, навчання, а також на загальне самопочуття.

Сніданок без білка

Білкові продукти містять важливі речовини та мікроелементи, яких потребує організм. Вони дають відчуття ситості. Тому варто додати в ранковий прийом їжі яйця, м’ясо, йогурт або кефір, горіхи.

Звичка їсти швидко

Повільне споживання їжі допомагає з’їсти менше, адже відчуття відчуття ситості виникає лише через 15-20 хвилин після початку приймання їжі.

Попри ранкову метушню, важливо приділяти сніданку достатньо часу.

Тобто ідеальний сніданок для людини – продукти з високим вмістом білка, корисних жирів та клітковини. Також важливо не пропускати перший прийом їжі та приділяти йому достатньо часу.

Джерело: Eat This, Not That