Що таке шийний остеохондроз?
Остеохондроз шийного відділу хребта – це дистрофічне захворювання, що характеризується витонченням міжхребцевих дисків.
У процеcі розвитку хвороби хрящова тканина заміщується кістковою, виникають порушення кровообігу, рухової функції, з’являється біль.
Міжхребцеві диски забезпечують гнучкість усього хребта, вони амортизують під час бігу, ходьби, стрибків, що оберігає хребці від травм і руйнування. Але з роками або за важких навантажень міжхребцеві диски деформуються, у них зменшується кількість рідини, вони розтріскуються і з’являються протрузії або грижі (випинання диска всередину чи назовні від хребетного стовпа). Згодом у цих місцях з’являється біль і нарости, через що обмежується рухливість хребта.
Які причини шийного остеохондрозу?
Причин виникнення остеохондрозу кілька:
- малорухливий спосіб життя;
- порушення постави;
- хронічні хвороби: сколіоз, плоскостопість, які сприяють нерівномірному розподілу навантаження;
- зайва вага;
- занадто великі навантаження на хребет;
- травми.
Які симптоми шийного остеохондрозу?
- відчуття тяжкості і скутості в комірцевій зоні;
- порушення рухливості шиї;
- біль в потилиці, що переходить в головний біль;
- запаморочення і легка нудота;
- шум у вухах та голові;
- неможливість глибоко вдихнути, задишка. Симптоми, що нагадують серцеву недостатність, збільшення частоти пульсу, біль за грудиною;
- погіршення зору, мушки або туман перед очима;
- порушення кровопостачання мозку, що спричиняє погіршення пам’яті;
- стрибки артеріального тиску, які не піддаються медикаментозному лікуванню;
- біль у плечових суглобах, іноді порушення їхньої рухливості;
- відчуття клубка в горлі, сухість в роті;
- оніміння пальців на руках;
- сонливість.
При защемленні нервових корінців з’являються такі симптоми:
- оніміння у потилиці;
- біль в ключичній області;
- біль між лопатками;
- оніміння безіменного пальця або мізинця.
Як діагностують остеохондроз?
Для діагностики шийного остеохондрозу застосовують:
- рентген або КТ шийного відділу хребта;
- магнітно-резонансну томографію;
- дослідження кровоносних судин голови та шиї.
Як лікувати остеохондроз?
Ефективне тільки комплексне лікування, яке включає в себе програму зниження ваги (дієти), медикаментозну терапію (протизапальні і знеболюючі препарати, вітаміни), лікувальну фізкультуру, плавання, фізіопроцедури. У важких випадках на допомогу приходить хірургія: видалення гриж, кісткових відростків хребців для зниження навантаження на кістковий мозок.
Ускладнення, до яких призводить шийний остеохондроз
- ішемічний інсульт;
- порушення роботи щитоподібної залози;
- погіршення зору;
- порушення рухової функції рук.
Профілактика шийного остеохондрозу
Якщо зайнятися своїм хребтом, то навіть при наявності хвороби можна поліпшити свій стан.
Що необхідно робити:
- вести рухливий спосіб життя;
- виключити або зменшити важкі фізичні навантаження;
- піднімати вантажі (невеликі) правильно, без скручування хребта, присідаючи;
- спати на жорсткому або ортопедичному матраці;
- займатися плаванням, пілатесом – тобто спортом, що виключає підняття ваги, стрибки і біг;
- періодично проходити курси масажу в клініках, які заслуговують на довіру, застосовувати голковколювання, остео- і мануальну терапію.