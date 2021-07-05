У наш час остеохондроз шийного відділу хребта зустрічається набагато частіше, аніж двадцять років тому. Вся справа у способі життя сучасної людини. Гіподинамія, зменшення частки фізичної праці, сидяча робота та зависання в гаджетах призвели до того, що остеохондроз (що раніше зустрічався як віковий діагноз) виявляють у молодих людей, і навіть у підлітків.