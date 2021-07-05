Після того, як в Україну доставили великі партії вакцини Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech, люди, які отримали лише одну дозу препарату від Covid-19, зацікавилися, чи можна друге щеплення отримати саме ним.

Про це повідомив лікар Тарас Жиравецький у коментарі одному з видань. У ВООЗ поки не рекомендує комбінувати препарати від двох різних виробників задля прискорення процесу вакцинації.

Він пояснив, якщо людина вакцинувалася першою дозою Covishield (Astrazeneca), то варто дочекатися повторного щеплення саме цією вакциною. Це ж стосується вакцинації препаратом Comirnaty та CoronaVac. Якщо людина отримала першу дозу цього препарату від коронавірусу, то варто закінчити курс саме цією вакциною.

У МОЗ Україні також повідомили, що щеплення другою дозою вакцини проти Covid-19 здійснюється препаратом того ж типу, яким була введена перша доза.

Також у міністерстві додали, що вивчають можливість запровадження щеплення третьою дозою вакцини проти вірусу через півроку після вакцинації двома дозами. Скоріш за все, щеплення необов’язково здійснюватиметься тією ж вакциною.

– Питання бустерної вакцинації може залежати від кількості антитіл. Якщо вони у пацієнтів будуть повністю зникати, то повторна вакцинація має бути. Якщо антитіла будуть в більшості зберігатись, то масового підсилення третьою дозою не треба буде виконувати. Треба дочекатись результатів досліджень, – зазначив він.

Протягом тижня, з 28 червня до 4 липня, в Україні зробили рекордну кількість щеплень – 440 614. Упродовж семи днів першу дозу вакцини отримали 170 108 осіб, другу – 270 506.

Станом на 4 липня, за добу в Україні від Covid-19 щепили 24 363 людини. Одну дозу отримали 15 260 людей, повністю імунізовані – 9 103 людини.