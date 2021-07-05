Нове дослідження вчених Оксфордського університету у Великій Британії засвідчило, що перерва до 45 тижнів між першою і другою дозами вакцини Oxford/AstraZeneca фактично привела до сильнішої імунної відповіді порівняно з рекомендованим ВООЗ інтервалом в 8-12 тижнів.

А допоміжний (бустерний) укол більше ніж через шість місяців після другої дози ще дужче зміцнив імунітет, зокрема проти наявних варіантів Covid-19. Причому після другої і третьої доз було менше випадків легких побічних ефектів, ніж після першої дози вакцини.

– Ви отримуєте дуже сильну індукцію антитіл із цими справді довгими інтервалами, і це дуже обнадіює країни з обмеженою пропозицією Covid-вакцин у короткостроковій перспективі, – зазначила одна з дослідників професор Тереза ​​Ламбе.

У країнах, де погане постачання Covid-вакциною призвело до більш тривалих, ніж рекомендується ВООЗ, проміжків між першою і другою дозами, виникли серйозні побоювання з приводу неадекватних імунних реакцій.

Але нове дослідження підтвердило, що друга доза вакцини залишається високоефективною навіть після перерви в 45 тижнів.

Фактично імунна відповідь добровольців після тривалої затримки перевершувала відповідь після рекомендованого інтервалу.

Джерело: MedicalNewsToday