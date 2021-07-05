Дослідження відразу університетів – двох американських і британського – знайшли докази того, що наявні вакцини проти Covid-19 можуть ефективно працювати досить довго, навіть роками. Мало того, в перспективі Covid-вакцини можуть бути успішно використані для планового зміцнення імунної системи.

Зокрема, вчені дійшли висновку, що люди, щеплені мРНК-вакцинами, цілком можуть обійтися без додаткових підсильваних доз. У всякому разі доти, доки кількість мутацій Covid-19 не досягне принципово нової якості.

Річ у тім, що так само, як і віруси, імунна система людини теж перебуває в безперервному розвитку. Це ще раз підтвердив факт, встановлений під час досліджень, що такі вакцини, як Pfizer/BioNTech і Moderna здатні викликати стабільну імунну відповідь організму, яка може триматися роками, а у людей, що перехворіли на Covid-19, а потім ще й були щеплены – все життя.

А от людям у віковій категорії 60+ з ослабленою імунною системою і тим, хто змушений приймати ліки, спрямовані на придушення імунітету, наімовірніше знадобляться потрібні дози Covid-вакцин, що посилюють еффект.

А стосовно вакцин Johnson&Johnson або AstraZeneca, то, на думку вчених, їхній ефект буде менш тривалим на відміну від мРНК-вакцин.

Цікаво, що в результаті наукових експериментів, з’ясувалося, що дуже хороший ефект показує змішування певних вакцин. Наприклад, якщо першою дозою були Johnson&Johnson або AstraZeneca, а другою мРНК-вакцини. Або перша доза – Pfizer/BioNTech, а друга – AstraZeneca.

– Таке змішування вакцин, ймовірно, забезпечить потужний захист, – зазначив сказав Метью Снейп з Оксфордського університету.

За його словами, змішування вакцин сприяє продукуванню більшої кількості імунних клітин, здатних протистояти коронавірусу.

Національний інститут охорони здоров’я США в даний час почав, клінічні випробування людей, які отримали дві дози вакцин, дозволених в цій країні. Головна мета наукової роботи – зрозуміти, чи зможуть додаткові дози Moderna збільшити кількість антитіл проти Covid-19. Перші результати дослідники обіцяють надати вже в кінці серпня.

Джерело: The New York Times