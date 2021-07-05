За результатами досліджень, які провів виробник вакцини, препарат ефективний від коронавірусу на 66%. Janssen на 85% захищає від важкого перебігу Covid-19 та зменшує ризик смерті від цієї хвороби.

Також у компанії заявляли, що препарат ефективний проти штаму коронавірусу Дельта та інших варіантів Covid-19.

Європейське агентство з лікарських засобів перевірило зв’язок між вакцинацією та утворенням тромбів. Експерти зазначили, що зв’язок вакцини Johnson & Johnson з рідкісними випадками тромбозу існує. Проте користь від препарату перевищує ризики після його використання.

Дослідження також проводило Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США. Там додали, що утворення тромбів після введення вакцини Janssen трапляється рідко. Після випадків тромбозу деякі країни (Данія, Норвегія, Швеція, Литва) відмовилися від використання препарату, але у США продовжили щеплювати цією вакциною.

Побічні ефекти після вакцинації Janssen схожі на легку форму коронавірусу:

біль у м’язах і суглобах;

головний біль;

нудота;

лихоманка.

Також може проявитися алергічна реакція: висип на шкірі, набряки слизової горла, прискорене серцебиття, запаморочення.