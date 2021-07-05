Хто розробив вакцину Janssen
Janssen – це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson.
Препарат містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 °C. Вакцинація цим препаратом дозволена з 18 років.
Всесвітня організація охорони здоров’я та Європейське агентство з лікарських засобів дозволили для екстреного використання цю вакцину від коронавірусу. Нині її використовують у 44 країнах, з них: США, Велика Британія, Швейцарія, Канада та Європейський Союз.
Ефективність вакцини та побічні ефекти
За результатами досліджень, які провів виробник вакцини, препарат ефективний від коронавірусу на 66%. Janssen на 85% захищає від важкого перебігу Covid-19 та зменшує ризик смерті від цієї хвороби.
Також у компанії заявляли, що препарат ефективний проти штаму коронавірусу Дельта та інших варіантів Covid-19.
Європейське агентство з лікарських засобів перевірило зв’язок між вакцинацією та утворенням тромбів. Експерти зазначили, що зв’язок вакцини Johnson & Johnson з рідкісними випадками тромбозу існує. Проте користь від препарату перевищує ризики після його використання.
Дослідження також проводило Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США. Там додали, що утворення тромбів після введення вакцини Janssen трапляється рідко. Після випадків тромбозу деякі країни (Данія, Норвегія, Швеція, Литва) відмовилися від використання препарату, але у США продовжили щеплювати цією вакциною.
Побічні ефекти після вакцинації Janssen схожі на легку форму коронавірусу:
- біль у м’язах і суглобах;
- головний біль;
- нудота;
- лихоманка.
Також може проявитися алергічна реакція: висип на шкірі, набряки слизової горла, прискорене серцебиття, запаморочення.
Скільки потрібно вводити доз
Для повної імунізації проти коронавірусу достатньо введення однієї дози.
Скільки коштує вакцина Janssen
Ціна однієї дози вакцини Johnson & Johnson – $10 (270 грн). Нині в Україні купити цю або ж іншу дозу вакцини неможливо.
Але держава пропонує населенню вакцинуватися від коронавірусу безкоштовно препаратами, які є в наявності (Covishield, Comirnaty, CoronaVac).
Де можна купити та зробити щеплення в Україні
В Україну вже завозили вакцину Janssen у розмірі 500 доз для імунізації працівників приватної компанії. Вони оплатили вартість препарату, організували доставку та забезпечили температурний режим.
Нині цією вакциною не здійснюють щеплення від Covid-19, адже препарату немає в наявності. Проте у США хочуть передати Україні близько 900 тис. доз вакцини Janssen.
У МОЗ зазначають, що нині попит на однодозові вакцини на світовому ринку досить великий, тому кількість вакцин, яка виробляється, дуже обмежена. У міністерстві є сумніви, що цей препарат буде у відкритому доступі або у великій кількості на території України.
Але в наявності є інші препарати, якими можна вакцинуватися. Записатися на щеплення в Україні можна через контакт-центр МОЗ (0 800 602 019), додаток Дія, сервіс Helsi.me, або ж прийти до Центру вакцинації, де є можливість вакцинуватися у живій черзі.