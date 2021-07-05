Греція визнає українські документи, які підтверджують проведення вакцинації проти коронавірусу.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Нікос Дендіас під час брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою 5 липня у Києві.

– Багато українців відвідують Грецію як туристи. Я дуже сподіваюся, що й цьогоріч відвідають, оскільки ми визнаємо сертифікати Covid, – зазначив Нікос Дендіас.

У травні 2021 року МЗС України почало працювати над укладенням двосторонніх угод із визнання національних сертифікатів про вакцинацію.

Країна уже затвердила подібні угоди з двома країнами. Зокрема про визнання українських паспортів вакцинації проти коронавірусу заявили представники влади Угорщини, Грузії.

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Це дозволить громадянам перетинати кордон та подорожувати без зайвих перешкод.

Із 1 липня 2021 року на території ЄС розпочали діяти паспорти вакцинації. Вони мають містити інформацію про проведення щеплення, негативний тест або те, що людина уже перехворіла на коронавірус.

Крім того, кожна країна ЄС може додатково встановлювати певні вимоги для громадян тих або інших країн.