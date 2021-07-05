Канадські вчені розробили систему, за якою можна із високою ймовірністю розрахувати час смерті літньої людини. У систему закладаються дані про історію хвороби людини та особливості її поведінки. Свій винахід дослідники назвали калькулятором.

В ході наукової роботи вчені протягом шести років аналізували дані про майже 500 літніх людей, які отримували догляд у домашніх умовах. У масиві інформації дослідники виділили найбільш значущі чинники, що призводять до летального результату, і задіяли їх в єдиному механізмі.

Підштовхнула же вчених до такого наукового проекту бентежна канадська статистика, згідно з якою лише 20% літніх людей отримують в останній рік життя правильний догляд, але більшість помирає із невідомих причин.

– За допомогою калькулятора лікарі та родичі можуть краще зрозуміти, чого потребує людина, – пояснюють дослідники.

Вчені з’ясували, що наближення швидкої кончини можна передбачити з того, як людина змінюється в суто побутових деталях. Наприклад, вона перестає стежити за собою, частіше лежить, аніж ходить, не може готувати їжу і прибирати в оселі. Такі подробиці можуть вказати на те, що людина покине світ протягом півроку.

Зрозуміло, калькулятор не є стовідсотковою гарантією передбачення. Його дані базуються на самопочутті людини суто в даний час – адже якщо завтра лікар підбере для неї ефективне лікування, термін життя його літнього пацієнта збільшиться.

Вчені кажуть, що головне завдання калькулятора – поліпшити якість догляду за літніми людьми. Розуміючи, що літній людині залишилося не так вже й багато, рідні та близькі можуть, наприклад, взяти відпустку і провести побільше часу разом.

Джерело: cmaj