Носіння маски під час тренування може бути незручним, але нове дослідження вчених клініки Клівленда в США має переконати відвідувачів тренажерного залу, що вона не представляє реального ризику для здоров’я.

– Ми виявили, що бігати на піку навантаження безпечно як в масці N95, так і в тканинної масці для обличчя, – сказав дослідник доктор Метью Камперт.

Його команда обстежила 20 здорових людей, середній вік 37 років, які бігали по біговій доріжці до максимальної знемоги в масці N95, тканинної масці і без маски.

Ні у кого з учасників не було проблем з безпекою під час тренувань в масках будь-якого типу, і монітори не показали аномальних серцевих ритмів або небезпечних падінь кисню.

Згідно з дослідженням, основна причина, по якій учасники перестали бігати, полягала в дискомфорті в масці.

Камперт зазначив, що в дослідження не увійшли люди з хронічними захворюваннями або проблемами з серцем або легенями, і рекомендував людям з супутніми захворюваннями поговорити зі своїм лікарем про тренування з маскою або без неї.

За даними Центрів з контролю і профілактиці захворювань США, люди, повністю вакциновані від Covid-19, можуть тренуватися в приміщенні без маски.

Якщо вони не були вакциновані, то повинні продовжувати носити маску для їх власної безпеки, але тим, хто вакцинований, маска не обов’язкова, як це і рекомендує CDC, йдеться в прес-релізі клініки.