Київ досі є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Станом на 5 липня у столиці підтвердили 101 новий випадок Covid-19.
За весь час пандемії Covid-19 у світі 214 625 жителів Києва захворіло на небезпечний вірус.
За останню добу у столиці зафіксували два летальних випадки від ускладнень коронавірусу (загалом 5 201 людина померла від небезпечного захворювання).
Водночас подолати хворобу вдалося 205 387 людям, а за останні 24 години – 86.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.