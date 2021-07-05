Київ досі є лідером в Україні за кількістю хворих на коронавірус. Станом на 5 липня у столиці підтвердили 101 новий випадок Covid-19.

За весь час пандемії Covid-19 у світі 214 625 жителів Києва захворіло на небезпечний вірус.

За останню добу у столиці зафіксували два летальних випадки від ускладнень коронавірусу (загалом 5 201 людина померла від небезпечного захворювання).

Водночас подолати хворобу вдалося 205 387 людям, а за останні 24 години – 86.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: