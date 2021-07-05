У Єгипті, який є одним з найпопулярніших туристичних напрямків серед українців, туристів, які захворіли на коронавірус, лікують безкоштовно.

Водночас допомогу хворим надають невідкладно, на це не впливає наявність страхування або ж інших документів.

За словами головного лікаря державної лікарні Шарм-ель-Шейха Мохамеда Хамді, місцеві фахівці працюють з усіма штамами коронавірусу. У цьому їм допомагає медичне обладнання, наприклад, апарат для вироблення кисню.

У лікарні для людей з підозрою на коронавірус обладнаний окремий вхід.

Є спеціальні кабінети для проходження ПЛР-тестів, вони також безкоштовні за наявності симптомів хвороби. Турист може здати аналіз і без ознак хвороби, за власною ініціативою, але тоді за нього потрібно буде заплатити $30.

Під час відвідування країни важливо оформити страховий поліс. Водночас він має покривати не лише лікування, але і обсервацію у готелі.

У червні 2021 року Єгипет оновив правила перетину кордону і почав пускати туристів без ПЛР-тесту. Однак в’їхати без додаткового аналізу зможуть лише вакциновані мандрівники.