Сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу (EU Digital Covid Certificate) – не єдиний інструмент, який дозволяє потрапити на територію Євросоюзу.

Про це повідомив речник Єврокомісії з питань охорони здоров’я, безпеки харчових продуктів і транспорту Стефан де Кеєрсмакер.

– Держави-члени можуть вільно приймати документи, видані у третіх країнах для вакцинації. Вони мають містити інформацію, яка, принаймні, дозволяє ідентифікувати людину, тип вакцини та дату введення вакцини, – зазначив Стефан де Кеєрсмакер.

З 1 липня 2021 року на території ЄС діє EU Digital Covid Certificate.

Документ має містити інформацію або про проведення вакцинації від коронавірусу, або про негативний ПЛР-тест, або про те, що людина перехворіла.

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Водночас кожна окрема держава може встановлювати свої додаткові вимоги, які потрібно виконати іноземцеві для перетину кордону.

Щодо інформації про імунізацію, яка вказується у сертифікаті про вакцинацію, то щеплення має бути зроблене лише речовиною, яку схвалив європейський регулятор EMA. У списку вакцин – Comirnaty від Pfizer і BioNTech, Spikevax від Moderna, Vaxzevria від Oxford-AstraZeneca і Janssen від Johnson & Johnson.