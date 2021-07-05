Люди, які не отримали вакцину проти коронавірусу, не лише ризикують своїм здоров’ям, а й загрожують іншим, оскільки тіло людини є джерелом нових варіантів вірусу.

Таку заяву зробив професор відділення інфекційних захворювань медичного центру Університету Вандербільта, доктор Вільям Шаффнер.

– Невакциновані люди – потенційні фабрики варіантів, – зазначив Вільям Шаффнер.

За його словами, кожна людина без щеплення є ще однією потенційною можливістю для розмноження і мутації коронавірусу.

– Чим більше невакцинованих людей, тим більше можливостей для розмноження вірусу, – додав експерт.

Коронавірус, як і інші віруси, здатний мутувати. Іноді зміни лише послаблюють його, проте іноді мутації впливають на його здатність поширюватися і викликати летальні випадки серед інфікованих.

Нині на планеті поширюється небезпечний індійський варіант коронавірусу (Дельта), який навесні значно погіршив епідситуацію в Індії. Через свої характеристики він викликає побоювання у експертів.

Також небезпечний варіант – британський (Альфа), який спровокував спалах захворюваності у Великій Британії наприкінці 2020 року.

Експерти заявляють, що поки розроблені вакцини здатні з ними боротися.